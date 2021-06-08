Кубанские аграрии в этом году планируют собрать не менее 11 млн тонн зерна

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края планируют собрать в 2021 году не менее 11 млн тонн зерна. Через две недели в регионе начнется масштабная уборка зерновых, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, одним из главных производителей и экспортеров зерна в стране. В 2020 году в крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - продовольственное зерно.

"Через две недели в крае начнется уборка озимых с площади 1,9 млн га. В этом году погода позволяет рассчитывать на хороший урожай. Ожидаем, что он будет не ниже, чем в 2019 году - примерно 11 млн тонн зерна без кукурузы и риса", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Глава региона уточнил, что ученые и аграрии в регионе применяют передовые технологии возделывания. Все это позволит получить востребованное на рынке высококачественное продовольственное зерно. Всего, по информации вице-губернатора Андрея Коробки, которого также цитирует пресс-служба, в регионе достаточно мощностей для хранения: 44 хлебоприемных предприятия способны единовременно вместить 4,3 млн тонн зерна. Еще около 8,2 млн тонн могут принять сельхозпроизводители.

"На сегодня аграрии уже начали собирать многолетние травы на корма. В ближайшее время приступят к уборке зерновых колосовых и зернобобовых. В августе - пропашно-технических культур", - отметили в пресс-службе, добавив, что в 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса края власти направили более 8 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд - на растениеводство.