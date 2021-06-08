Около 120 га земель передали из федеральной собственности Подмосковью с начала года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 120 га земель и 20 объектов капитального строительства передали из федеральной собственности Подмосковью для развития территорий, сообщила во вторник пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Во взаимодействии с ТУ Росимущества в Московской области и органами местного самоуправления Подмосковья с начала 2021 года из федеральной собственности принято 20 объектов капитального строительства и более 119 га земли для развития городских округов Московской области", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Как отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, слова приводятся в сообщении, передача имущества в собственность муниципальных образований и региональную собственность будет способствовать эффективному вовлечению недвижимости в хозяйственный оборот, ее использованию для развития региона и повышения качества жизни населения.

В материале поясняется, что порядка 36 га земли переданы для размещения и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, более 70 га - для муниципальных нужд.

По данным министерства, около 20 га в Звездном городке и 10 га в Краснознаменске переданы для создания рекреационных зон. Свыше 10 га в Наро-Фоминском округе - для благоустройства, более 9 га в Чехове - для обслуживания территории под жилыми домами.