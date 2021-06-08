МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко запустил первую линию квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

"Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко запустил первую линию связи по магистральному квантовому защищенному каналу между Москвой и Санкт-Петербургом. В мероприятии также приняли участие генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозеров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Участники совершили совместный видеозвонок с использованием технологий квантовых коммуникаций между главным центром управления РЖД в Москве и ситуационным центром правительства Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера добавили, что во время этого звонка обсуждались перспективы сотрудничества с Ленинградской областью и возможности применения технологии квантовых коммуникаций. Было продемонстрировано отечественное оборудование квантовых коммуникаций, а также работа системы мониторинга квантовой сети.

Также между Санкт-Петербургом и РЖД было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области квантовых коммуникаций и коммуникационных систем. Партнеры будут способствовать развитию рынка квантовых коммуникаций в Санкт-Петербурге и укреплению научно-технического потенциала предприятий города, внедрению квантовых технологий передачи и защиты данных, добавили там.

"Мы рады, что с такими партнерами как РЖД в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" реализовываем сложные проекты в короткие сроки. Напомню, дорожная карта по квантовым коммуникациям была подписана только в августе прошлого года, но уже сейчас есть конкретный результат - квантовая сеть, которую мы сегодня запустили. На эту технологию большой спрос и со стороны государственных органов, и, что важно, со стороны бизнеса. В процесс организации квантовой сети было вовлечено большое количество партнеров - от малых инновационных и научных институтов до больших корпораций", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Развитие квантовых технологий

Вице-премьер также подчеркнул востребованность технологий квантовых коммуникаций в условиях растущих киберугроз. "Россия находится в числе лидеров по развитию квантовых технологий, а первый отрезок нашей квантовой сети протяженностью 700 км является самым крупным в Европе и вторым по величине в мире. У нас большие планы и амбиции, и мы будем развивать эту технологию, чтобы защищенные сети квантовых коммуникаций были по всей стране. До 2024 г. будет запущено 7 тыс. км квантовых сетей, продолжение реализации проекта обеспечено финансированием", - заявил он.

"Менее года ушло на то, чтобы реализовать пилотный проект, и сегодня мы открываем новую страницу в истории страны. Проект строительства пилотного участка магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург завершен - это, безусловно, настоящий прорыв в сфере отечественных телекоммуникаций. И это только первый шаг. По дорожной карте мы должны реализовать 120 проектов, 75 продуктов и сервисов. Сегодня уже можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по квантовым коммуникациям", - цитирует аппарат вице-премьера слова гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Он добавил, что магистральная квантовая сеть Москва - Санкт-Петербург даст возможность апробировать новые технологические решения и внедрить критически важные сервисы. Также глава РЖД сообщил, что компания примет участие в проектах по внедрению отечественных программных коммуникационных систем в деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, используя опыт в построении систем коммуникаций и применении технологий искусственного интеллекта.

О магистральной квантовой сети

Магистральная квантовая сеть Москва - Санкт-Петербург протяженностью около 700 км - самая крупная в Европе и вторая по величине в мире. Она создана на базе оригинальных отечественных решений. Новая инфраструктура позволяет с высочайшим уровнем защищенности передавать большие массивы данных. Сохранность информации гарантируется на уровне принципов квантовой физики.

Квантовые коммуникации - это новая высокотехнологичная отрасль, сформировавшаяся на стыке технологий фотоники (работа с оптическими сигналами и создание устройств на их основе) и квантовых технологий. Партнерами ОАО "РЖД" в ходе реализации проекта строительства пилотного участка магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург выступили Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), ООО "Специальный Технологический Центр", ООО "СМАРТС-Кванттелеком", ООО "Амикон".