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В региональном Минэнерго ФРГ не смогли назвать дату подачи газа по "Северному потоку - 2"

Для этого нужны тесты и подготовка газопровода, отметили в ведомстве

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания пока не могут назвать точную дату подачи газа по "Северному потоку - 2", для этого необходимо проведение тестов и подготовка газопровода. Об этом во вторник заявила ТАСС представитель регионального министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации.

"Срок для [выдачи] этих разрешений пока не может быть определен, поскольку сначала необходимо установить фактическое подключение [трубопровода к газотранспортной системе], а также провести многочисленные испытания и подготовительные работы", - говорится в сообщении Минэнерго.

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