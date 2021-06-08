В региональном Минэнерго ФРГ не смогли назвать дату подачи газа по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания пока не могут назвать точную дату подачи газа по "Северному потоку - 2", для этого необходимо проведение тестов и подготовка газопровода. Об этом во вторник заявила ТАСС представитель регионального министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации.

"Срок для [выдачи] этих разрешений пока не может быть определен, поскольку сначала необходимо установить фактическое подключение [трубопровода к газотранспортной системе], а также провести многочисленные испытания и подготовительные работы", - говорится в сообщении Минэнерго.