Эксперт: арктические регионы имеют большой потенциал для выпуска "зеленых" облигаций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Регионы Арктической зоны РФ (АЗРФ), в частности Мурманская область, имеют большой потенциал к выпуску "зеленых" облигаций, которые позволят улучшить экономическое развитие субъектов. Такое мнение высказал во вторник координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Зеленые" облигации - вид облигаций, выпускаемые под проекты и направленные на улучшение экологической ситуации либо на минимизацию наносимого природе вреда.

"В Арктике, на самом деле, можно выпускать большое количество облигаций. <…> Если рассматривать перспективы выпуска облигаций - это Мурманская область", - сказал Воротников на круглом столе, посвященном выпуску региональных облигаций.

По словам эксперта, пилотные проекты Carbon Free Zone, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов, в Мурманской области позволят создать условия для выпуска региональных "зеленых" облигаций. Ранее сообщалось, что власти Мурманской области заключили соглашение о реализации проектов с "Роснано" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что выпуск "зеленых" облигации позволит повысить экономический потенциал региона. "Если мы не произведем трансформацию в Арктической зоне, то для страны это будет, если не катастрофа, то достаточной большой экономический ущерб", - пояснил Воротников.

Carbon Free Zone

Мурманская область стала одним из первых регионов по созданию Carbon Free Zone, поскольку здесь будет реализован пилотный проект "Роснано" по производству, а также экспорту в страны ЕС "зеленого" водорода, вырабатываемого с использованием ветроэлектростанции. В рамках проекта будет производиться 12 тыс. тонн водорода в год, начиная с 2025 года.