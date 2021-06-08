Минстрой утвердил правила строительства из крупногабаритных модулей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ утвердил новый свод правил по проектированию и строительству зданий из крупногабаритных железобетонных модулей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства во вторник.

"Минстрой России утвердил новый свод правил "Здания из крупногабаритных модулей. Правила проектирования и строительства. Основные положения". Документ устанавливает требования по проектированию и строительству зданий из крупногабаритных железобетонных модулей", - отмечается в сообщении.

Крупногабаритные модули могут использоваться для строительства жилых, общественных и административных зданий высотой не более 100 метров. Такая технология позволяет ускорить строительство жилья и соцобъектов, добавляют в Минстрое.