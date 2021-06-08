Заключенные на ПМЭФ соглашения дадут липецкой экономике свыше 70 млрд рублей инвестиций

ЛИПЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 70 млрд рублей инвестиций привлекут в экономику Липецкой области соглашения, подписанные регионом в рамках состоявшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации области Игорь Артамонов.

"Реализация данных соглашений принесет Липецкой области более 70 млрд рублей инвестиций и 1 770 новых рабочих мест", - сказал Артамонов. Он назвал работу липецкой делегации на форуме "насыщенной и продуктивной", что видно, прежде всего, по ее результатам.

В частности, отметил глава региона, в рамках форума были заключены соглашения как с уже работающими в регионе инвесторами, так и с новыми компаниями, использующими принципы "зеленой экономики". "К примеру, "Новотранс" инвестирует более 30 млрд рублей в создание машиностроительного комплекса в особой экономической зоне "Липецк", это будет безотходное производство цельнокатаных железнодорожных колес", - напомнил Артамонов. "ИстАгро Дон", продолжил он, "построит вторую очередь завода по переработке топинамбура".

"Мы позиционируем себя как регион ESG, что предполагает заботу об окружающей среде, социальную ответственность и корпоративное управление, инвесторов с такими принципами мы хотим видеть в Липецкой области", - заметил глава региона.

Также он напомнил о подписании соглашения с "ЛВМ РУС" и компанией "Бекарт" о расширении производства. "Более 22 млрд рублей в развитие АПК Липецкой области инвестирует группа "Черкизово": мы договорились с группой "Черкизово" о строительстве нескольких сельскохозяйственных предприятий, теперь нам предстоит выбрать площадки, потому что мы хотим, разместить производство в тех районах, где есть нехватка рабочих мест", - пояснил Артамонов.