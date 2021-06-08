В КЧР разрешили не платить НДФЛ при продаже недвижимости после трех лет владения

ЧЕРКЕССК, 8 июня. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии в ходе очередной сессии во вторник приняло законопроект о сокращении с пяти до трех лет срока владения недвижимостью, по истечении которого граждане имеют право не уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже объекта.

"Проект закона устанавливает минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года в целях освобождения от налогообложения доходов физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период, полученных от продажи объекта недвижимого имущества на территории КЧР", - сказал в ходе сессии председатель комитета по бюджету, финансам и налогам парламента Адам Гочияев.

Решение было принято во втором, окончательном, чтении. Закон будет применяться в отношении объектов недвижимости, которые приобретены в собственность после 1 января 2021 года.

"Принятие настоящего закона позволит поддержать жителей Карачаево-Черкесской Республики в сложившейся сложной экономической ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой в КЧР и в стране в целом", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.