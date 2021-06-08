"Татнефть" купила крупнейшего в России производителя сырья для выпуска бутылок и упаковки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Татнефть" приобрела на торгах банка Траст компанию "Экопэт" в Калининграде, крупнейшего в России и Восточной Европе производителя полиэтилентерефталата (ПЭТФ), говорится в сообщении компании.

ПЭТФ используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий технического и бытового назначения. Мощность завода составляет 220 тыс. тонн в год. Актив позволит "Татнефти" развить свои планы в сфере нефтегазохимии. Стоимость сделки "Татнефть" не объявляет.

Завершение сделки планируется в течение ближайших недель. M&A-консультантом сделки выступил банк Зенит.

"Татнефть" объявила о планах диверсифицировать бизнес за счет развития нефтехимии еще в 2019 году. Тогда компания приобрела почти за 13 млрд рублей нефтехимические активы "Сибура" в Самарской области. Также компания планировала построить нефтегазохимический комплекс в Татарстане, с вводом первой очереди в 2021 году.