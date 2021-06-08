Число самозанятых на Ставрополье увеличилось за год в четыре раза

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Более 33 тыс. человек официально зарегистрировались в качестве самозанятых на Ставрополье. За год число самозанятых в регионе увеличилось более чем в четыре раза, сообщили журналистам во вторник в краевом управлении по информационной политике.

"На сегодня численность налогоплательщиков с профессионального дохода превысила 33 тыс. По итогам 2020 года Ставропольский край вошел в тройку лидеров по регистрации налога на профессиональный доход", - говорится в сообщении.

Закон о введении в Ставропольском крае специального налогового режима для самозанятых был утвержден региональным парламентом в конце мая 2020 года. Край вошел в число регионов - участников эксперимента о введении налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года. На начало действия специального налогового режима в крае было зарегистрировано около 7 тыс. самозанятых. Чаще всего этот налоговый режим выбирают перевозчики и представители сферы услуг.

"Популярность спецрежима объясняется его удобством и практичностью в применении. Спецрежим могут применять как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. У пользователей спецрежима нет необходимости ходить в налоговые органы, достаточно установить на смартфон приложение "Мой налог", - поясняют в управлении.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Специальный налоговый режим дает возможность вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог".