Ростех просит отдать участок в Ленобласти с риском радиации лицензированной организации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Находящееся в подчинении Ростеха ФГУП "РНЦ " Прикладная химия" предлагает передать участок в Ленинградской области, где ввели режим повышенной готовности из-за возможности загрязнения радиацией, организации с лицензией на обращение с радиоактивными веществами. Об этом сообщили ТАСС в РНЦ "Прикладная химия".

"У РНЦ "Прикладная химия" нет лицензии на обращение с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, организация не ведет никакой деятельности в этой сфере и не имеет права осуществлять работы на указанной территории. Для решения проблемных вопросов необходимо, чтобы государство в лице территориального управления Росимущества передало право собственности на участок радиохимического комплекса уполномоченной организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии и имеющей соответствующую лицензию, - сказали в центре.

Переход центра в ведение Ростеха от Минобрнауки завершился в декабре 2020 года. "Участок радиохимического комплекса, о котором идет речь, уже около 30 лет не используется РНЦ "Прикладная химия" и на текущий момент не находится в собственности предприятия", - отметили в центре.

Ранее во вторник стало известно, что власти Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на территории Кузьмоловского городского поселения во Всеволожском районе. Введение режима пресс-служба облправительства объяснила сменой собственника Радиационного комплекса.

Ситуация на территории поселения не опасна для жителей, решение является техническим, заявило правительство области. Вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин сообщал, что на территории не был превышен радиационный фон, объект не представляет угрозы населению. Информация о ситуации будет ежедневно доводиться до жителей.

Представитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (РАН) также отметил в разговоре с ТАСС, что введение властями Ленинградской области режима повышенной готовности на территории Кузьмоловского городского поселения не связано с нарушением радиационной безопасности. "Режим повышенной готовности введен из-за организационных причин, связанных с передачей объекта от одного ведомства другому. Данное событие не связано с нарушением радиационной безопасности населения, данные радиационного мониторинга подтверждают, что ситуация на объекте в настоящее время не несет никаких угроз населению. Нарушений технологических и радиационных параметров на данном предприятии не зафиксировано", - сказал он.

ФГУП "Федеральный экологический оператор" "Росатома" (ФЭО, до апреля 2020 года называлось ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО") в ноябре 2019 года был назначен правительством РФ федеральным оператором опасных отходов.