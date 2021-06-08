Железнодорожный туризм начнут развивать в курортном городе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Власти города-курорта Железноводска на Ставрополье намерены заняться развитием железнодорожного туризма. Соответствующее соглашение заключила администрация муниципалитета с "Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

"Администрация Железноводска заключила соглашение с АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" по развитию железнодорожного туризма в Ставропольском крае и, в частности, в Железноводске. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам реализации туристических проектов, а также создании условий для формирования новых железнодорожных туристских маршрутов", - говорится в сообщении.

В советское время Железноводск был связан с другими городами Кавказских Минеральных Вод электропоездами, в город также приходили поезда дальнего следования. Железнодорожное движение в муниципалитете было приостановлено на 11 лет. В сентябре 2019 года через город начал курсировать пригородный электропоезд "Кисловодск - Бештау - Железноводск".

"Красивейшая небольшая железнодорожная ветка Бештау - Железноводск, длиной всего шесть километров, проходит вдоль горы Бештау, рядом открывается вид на гору Машук и до горы Железной в городе Железноводске <…> Сейчас поезда курсируют по два раза в выходные и праздничные дни. Наша задача - сделать востребованным этот маршрут для ежедневного использования жителями и, конечно же, нашими гостями", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.