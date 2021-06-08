Представитель SWIFT в России заявил, что страну не собираются отключать от системы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. SWIFT не собирается отключать Россию от системы, поскольку это будет всем не выгодно. Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов в ходе выступления в Госдуме.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто - это никому не выгодно", - сказал он.

Также, выступая в Госдуме, о возможном отключении страны от системы SWIFT высказалась первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Так, по ее словам, регулятор пока не видит рисков реализации подобного сценария.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с РФ в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией. Подобные призывы в это же время звучали и от законодателей в США.