ЕК предложила проект бюджета ЕС на 2022 год в €167,8 млрд

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия представила во вторник проект бюджета Европейского союза на 2022 год в размере €167,8 млрд, который будет дополнен €143,5 млрд выплат из так называемого фонда ЕС нового поколения, созданного для восстановления после пандемии. Об этом сообщил во вторник еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан на брифинге в Брюсселе.

"Сегодня мы предлагаем беспрецедентный уровень финансовой поддержки, чтобы усилить восстановление Европы после санитарного и экономического кризиса, - заявил он. - Мы будем помогать людям, компаниям и регионам, которые наиболее затронуты пандемией. Мы намерены инвестировать в европейскую устойчивость и модернизацию экономики путем зеленого и цифрового перехода". "Проект бюджета на 2022 год составит €167,8 млрд, помимо этого, в 2022 году Еврокомиссия намерена выделить €143,5 млрд по линии [фонда] ЕС нового поколения", - сообщил Хан.

В структуре расходов основного бюджета ЕС основные выплаты - почти треть бюджета, €53 млрд - придутся на Общую аграрную политику Евросоюза, главным приоритетом которого является поддержка аграрного производства в странах сообщества. На втором месте - программы регионального развития отсталых регионов Евросоюза, на что предлагается выделить €36,5 млрд. Именно в рамках этой программы получают значительную часть средств из европейского бюджета новые страны ЕС, которые являются чистыми получателями средств ЕС. Третье место в бюджете ЕС займут программы международной помощи и продвижения интересов ЕС в мире, на что Еврокомиссия предлагает выделить в 2022 году €14,8 млрд. Чуть менее - €13,1 млрд предлагается выделить на научные исследования и инновации.

Теперь предложенный проект бюджета будет обсуждаться и дорабатываться в рабочих группах Совета ЕС со странами Евросоюза, а также с Европарламентом. В конце года бюджет должен быть утвержден всеми институтами ЕС, после чего будет официально принят.

Годовые бюджеты ЕС принимаются в рамках общего семилетнего бюджетного плана, утвержденного на высшем уровне на саммите ЕС, сейчас действует бюджетный план на 2021-2027 годы. Согласно этому плану, суммарный семилетний бюджет ЕС составляет €1,08 трлн плюс €750 млрд в рамках фонда ЕС нового поколения, направленного на восстановление после пандемии. Основной бюджет ЕС формируется из взносов стран - членов сообщества, а фонд восстановления после пандемии будет сформирован полностью за счет заемных средств, которые государствам Евросоюза предстоит выплачивать, по плану Брюсселя, до 2052 года.