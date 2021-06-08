Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил внести в правительство проекты актов о выделении в 2021 году субсидий на перевозку пассажиров в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера по итогам совещания по дальневосточной авиакомпании.

"Даны поручения о внесении в недельный срок в правительство Российской Федерации проекты актов правительства о выделении в 2021 году субсидий на перевозку пассажиров по социально-значимым маршрутам ДФО", - говорится в сообщении.

В секретариате отметили, что зафиксированы основные подходы к формированию финансовой модели дальневосточной авиакомпании. При этом отдельное внимание в рамках этой работы должно быть уделено конечной стоимости перелета для пассажира. Корпоративные действия по созданию дальневосточной авиакомпании должны быть завершены до сентября 2021 года.

"По итогам обсуждения отмечено, что все корпоративные процедуры по созданию дальневосточной авиакомпании должны быть завершены до сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В совещании под председательством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова приняли участие заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, генеральный директор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ВЭБ.РФ, ВЭБ.ДВ.