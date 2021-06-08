Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 3 807,43 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,21%, до 1 656,46 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:05 мск снизился на 0,39%, до 72,41 рубля, евро - на 0,6%, до 88,18 рубля.

"Индекс Мосбиржи торговался невдалеке от исторических максимумов, однако попытки переписать рекорд затруднялись факторами ослабления динамики сырьевых цен, усиления неопределенности в общерыночных настроениях, а также ожиданиями важных событий и выхода новых важных статданных", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Сегодняшняя экономическая статистика оказалась неоднозначной. "Снижение ВВП Японии в первом квартале 2021 года хоть и оказалось ниже прогнозов, несколько охладило риск-аппетиты и динамику нефтяных котировок. Насторожило инвесторов и внезапное снижение немецкого промпроизводства в апреле. Несколько сгладили картину дневные данные по экономике еврозоны. Также, согласно данным Johns Hopkins University, в мире продолжает снижаться ежесуточная динамика заболеваемости коронавирусом, которая сократилась до чуть более 230 тыс. случаев в день", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста стали акции "Фосагро" (+3,9%), "Энел Россия" (+3,01%) и ВТБ (+2,37%). "В последнем формируется волна краткосрочного повышения к 0,0500 рубля с возможностью дальнейшего следования к 0,0515 рубля", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В лидерах снижения - расписки HeadHunter (-2,98%), которые упали после дивидендной отсечки, а также бумаги ЛСР (-2,6%), ТМК (-2,38%) и "Северстали" (-2,08%).

При этом акции АФК "Система" (+0,48%), прибавляющие в начале дня около 2% на фоне информации об увеличении компанией доли в застройщике Etalon Group до 29,79%, затем перешли к негативной динамике из-за фиксации прибыли инвесторами, добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

"Бумаги компании корректировались в рамках динамики акций ПИК и ЛСР. Возможно, ослабление спроса в секторе сегодня во второй половине дня связано с приближением даты очередного заседания ЦБ, на котором ожидается новое повышение базовой ставки на 0,25% или 0,5%", - добавил эксперт.

Прогноз на 9 июня

В середине недели на рынках может сохраниться сдержанность к активным покупкам, считает Александр Бахтин. "Причиной тому могут быть ожидания данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг и могут оказать заметное воздействие на настроения участников торгов в свете важности этих показателей для оценки перспектив досрочного сворачивания стимулов со стороны ФРС", - считает он.

Другими важными событиями могут стать заседание ЕЦБ по ставке 10 июня и переговоры по ядерной сделке с Ираном, намеченные на этот же день. "К этим переговорам приковано особое внимание на рынке нефти. Усилить волатильность цен на "черное золото" завтра также могут сведения по недельным изменениям запасов нефти в США от API (выйдут сегодня поздним вечером по московскому времени) и показатели по запасам нефти и бензина в США от EIA (будут опубликованы завтра в 17:30 мск). Кроме того, завтра рынки обратят внимания на индекс потребительских цен КНР за май и сальдо торгового баланса Германии в апреле", - добавил эксперт.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет двигаться в пределах 3 750 - 3 850 пунктов, курс рубля к доллару - 72-73,2 рубля.

По прогнозам "Фридом финанс", 9 июня, принимая во внимание традиционную для последних кварталов эластичность спроса, преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 805 - 3 820 пунктов, а также 72-72,80 рубля и 87,70-88,70 рубля соответственно.