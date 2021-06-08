Минприроды выделит финансирование на рекультивацию полигона в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселке Красный Яр Ульяновской области будет рекультивирован с участием федеральных средств. Об этом во вторник сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который прибыл в Ульяновск по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина и осмотрел с корабля место оползня и принял участие в совещании по проблемным вопросам региона.

На сегодняшний день полигон ТКО в поселке Красный Яр законсервирован и не работает. Закрытый полигон ТБО как объект накопленного экологического ущерба был включен в перечень свалок, расположенных в границах городов и подлежащих рекультивации по проекту "Чистая страна".

"Сейчас наши коллеги [из правительства Ульяновской области] ожидают результатов экспертизы по накопленному вреду, сдают нам эту документацию, и мы начинаем финансирование по Красному Яру", - сказал он, не уточнив сумму, которая необходима на рекультивацию.

Врио губернатора региона Алексей Русских добавил, что также рассчитывает на помощь министерства в решении вопроса с загрязнением Винновской рощи в Ульяновске. "Вы все знаете, что там место отдыха горожан, но экология не очень хорошая. Нефтепродукты просачиваются", - сказал он журналистам.

Русских пояснил, что около 40 лет назад в этом районе перевернулось несколько цистерн с мазутом. "Сейчас они попадают в ручьи, и, соответственно, загрязняют эту рощу. Мы подходы определили и будем эту проблему решать", - отметил он.

Винновская роща является естественным лесным массивом на берегу реки Волги, на основе которого в 1966 году был открыт парк культуры и отдыха. В конце XVII века роща принадлежала семье помещиков Киндяковых и носила их родовое имя. В ней русский писатель, уроженец Симбирска (сейчас Ульяновск) Иван Гончаров начал писать роман "Обрыв", описание рощи можно найти в этом произведении.