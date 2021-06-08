Блинкен: США требуют от ФРГ обеспечить "целостность Украины" в связи с "Северным потоком"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются того, чтобы Германия в связи с предстоящим началом эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" сделала шаги, позволяющие обеспечить "целостность Украины". С таким заявлением выступил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В перспективе должно во что бы то ни стало произойти несколько вещей, как вы знаете, поскольку мы с вами это обсуждали: должна быть восстановлена целостность Украины, если этот трубопровод начнет эксплуатироваться. Потенциальна она [Украина] теряет транзитные сборы [от прокачки через ее территорию российского природного газа], если трубопровод ["Северный поток - 2"] идет в обход Украины, и с этим надо что-то делать", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы должны гарантировать, - продолжал Блинкен, - что Россия не может использовать газ или энергоресурсы в качестве инструмента принуждения в отношениях с Украиной или какой бы то ни было другой страной в Европе". "Есть пути обеспечения этого, гарантирования того, что имеется резерв: если в поставках газа [Россией] отказано, то мы [США] можем его предоставить. [Есть также] другие пути обеспечения безопасности и укрепления Украины, различные механизмы применения [карательных мер], позволяющие обеспечить автоматизм в наших [США] и Германии действиях, если Россия действует ненадлежащим образом", - убежден глава американского внешнеполитического ведомства.

Позднее он опять использовал на слушаниях фразу о "восстановлении целостности украинцев". Однако из высказываний Блинкена следовало, что он скорее имеет в виду компенсацию выпадающих "транзитных сборов" Киева, а не территориальную целостность страны.

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Госсекретарь США подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По свидетельству госсекретаря, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".