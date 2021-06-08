Данные о налогах богатейших американцев вызвали скандал в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Публикация порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Налогового управления США.

Как сообщил во вторник известный своими журналистскими расследованиями портал, подоходный налог, уплаченный в 2014-2018 годах богатейшими американскими миллиардерами, среди которых генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, составляет не более нескольких процентов от роста их богатства в целом.

Состояние Маска, например, увеличилось за указанные пять лет на $13,9 млрд, при этом он отчитался о $1,52 млрд дохода, с которых заплатил налог в $455 млн. Таким образом, на деле Маск заплатил 3,27% налога от суммы, на которую выросло его состояние. Еще меньшую долю перечислил федеральному бюджету богатейший человек мира Безос. При росте состояния в $99 млрд он отчитался о доходе в размере $4,22 млрд, заплатив $973 млн налога (0,98% от суммы, на которую увеличилось его состояние).

Своеобразный рекорд минимальной "налоговой ставки" установил 90-летний Уоррен Баффет. Его состояние выросло на $24,3 млрд, при этом он отчитался о доходе в $125 млн и заплатил $23,7 млн налога (0,1% от суммы, на которую выросло его состояние).

Все законно

Миллиардеры действовали полностью по закону, уплачивая подоходный налог с имеющихся доходов по ставке, которая могла достигать 39,6%. Основную часть их богатства составляют инвестиции в ценные бумаги, владение долями в компаниях, недвижимость. Рост состояния богатейших американцев происходил прежде всего за счет этого и налогом не облагался - с таких активов подоходный налог не платится, пока владелец их не продает.

Хотя в отношении остальных американцев действуют аналогичные правила, такого выгодного соотношения роста богатства к налогу у них нет. Среднее американское домохозяйство "разбогатело" в 2014-2018 годах примерно на $65 тыс., в основном за счет роста стоимости домов, в то время как общий объем уплаченного подоходного налога за этот период для него составил $62 тыс.

"Крупнейшая налоговая история года"

Хотя с точки зрения закона к миллиардерам претензий нет, публикация данных об уплаченных ими налогах вызвала значительный общественный резонанс. Материал ProPublica с комментариями разместили у себя некоторые ведущие американские СМИ, например газета The New York Times и телеканал CBS. Вопрос об этом был задан представителю Налогового управления США Чарльзу Реттигу на слушаниях в Сенате в этот же день. Он заявил, что ведомство проведет расследование того, как к журналистам ProPublica попали документы налоговой отчетности богатейших американцев.

Эксперт-экономист Калифорнийского университета в Беркли Гэбриел Цукман в своем Twitter назвал публикацию ProPublica "крупнейшей налоговой историей года, если не десятилетия". "Из открытых источников всегда была понятно, что миллиардеры платят не очень много. Но даже я был удивлен действительной суммой их налогов", - добавил он. Слова Цукмана о крупнейшей налоговой истории сразу подхватили ряд американских СМИ.

Сенатор Элизабет Уоррен, ранее уже выступавшая с идеей обложения налогом не дохода, а крупных состояний, вновь подчеркнула необходимость вернуться к этой теме. "Наша налоговая система подстроена под миллиардеров, которые получают свои состояния не через доход от работы, как большинство семей. Свидетельств более чем достаточно - настало время ввести налог на богатство, чтобы заставить миллиардеров честно вносить свой вклад", - написала она в Twitter.