Путин в онлайн-режиме примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) компании "Газпром". Как сообщила пресс-служба Кремля, в формате видеоконференции глава государства будет наблюдать за присоединением завода к магистральному газопроводу "Сила Сибири", из сырьевого газа которого на предприятии будут выделяться метан, этан, пропан, бутан и гелий.

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров в год. Завод будет состоять из шести технологических линий мощностью по 7 млрд куб. м в год каждая. Их ввод планируется осуществлять поэтапно. Выход Амурского ГПЗ на проектную мощность запланирован на январь 2025 года.

Амурский ГПЗ будет производить 38 млрд куб. м в год товарного газа, поставляемого в КНР. Также предприятием ежегодно будет производиться до 2,6 млн т этана, до 1 млн т пропана, около 500 тыс. т бутанов и до 200 тыс. т пентан-гексановой фракции.

После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность перерабатывающие мощности "Газпрома" увеличатся на 80%. Выпуск этана увеличится в семь раз, а выпуск гелия - в 16. Это составляет примерно треть текущего мирового потребления.