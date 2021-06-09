"Алмаз-Антей" осенью начнет массовые поставки телеуправляемых рентгеновских комплексов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" к осени начнет поставки производимых ООО "ВКО Медпром" телеуправляемых рентгеновских комплексов. Об этом сообщил ТАСС директор департамента развития гражданской продукции компании Артем Шатраков, подводя итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Мы сейчас получаем регистрационное удостоверение на телеуправляемый рентгеновский комплекс, который мы первым выпустили на рынок и начали серийно производить. Мы планируем, что к осени начнем его массово поставлять потребителям", - сказал Шатраков.

Он отметил, что при создании комплекса использовался стол-штатив российского производства, который позволяет менять положение тела пациента. "Эти изделия исторически производились только зарубежными компаниями - в основном европейскими. В России были попытки создать такое изделие, но они ни к чему не привели. Теперь этот узел у нас полностью импортозамещен", - подчеркнул он.