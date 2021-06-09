Запасы бензина и дизеля в России достигли рекордного за два года уровня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объем запасов бензина и дизельного топлива впервые за два года достиг рекордного уровня, говорится в протоколе биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с копией которого ознакомился ТАСС.

Комитет, задачей которого является мониторинг внутреннего рынка топлива, заседает еженедельно. В документе протоколе, имеющемся в распоряжении ТАСС, оценивается ситуация по состоянию на неделе с 26 мая по 2 июня. В нем участники комитета, куда входят не только представители ФАС, но и Минэнерго РФ и нефтяных компаний, отметили, что последние "повысили планы по реализации нефтепродуктов на июнь по сравнению с маем".

Кроме того, в начале июня отмечен "высокий уровень бензинов и дизельного топлива, превышающий показатели 2020 и 2019 годов". На этом уровне он достаточен "для удовлетворения спроса", говорится в документе. В нем не указаны объемы текущих запасов. Однако ранее Минэнерго ставило нефтяникам цель повысить запасы автомобильного бензина к маю до 1,7 млн тонн. Компании выполнили эту задачу еще в апреле.

С нехваткой топлива российский рынок столкнулся летом прошлого года, когда ушедшие из-за пандемии на ремонты российские НПЗ не смогли обеспечить спрос, резко возросший с отменой в России мер ограничений. Затем ситуацию усугубил рост цен на нефть, из-за которого экспортная цена нефтепродуктов оказалась выше внутренней. В результате, по данным Росстата, рост розничной цены бензина в России в первом полугодии 2021 года превысил динамику за весь 2020 год. Правительство приняло меры, скорректировав налоговые условия для сектора переработки и одновременно повысив обязательства компаний по обеспечению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что рост цен на бензин в России не превысит темпы инфляции.