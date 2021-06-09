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ПМЭФ-2021
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"Радар ммс" к 2022 году создаст электрические беспилотник вертолетного типа и конвертоплан

Исполнительный директор компании Иван Анцев отметил, что вопрос гибридного двигателя также прорабатывается, но это - непростая тема

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Радар ммс" планирует создать до конца 2021 года полностью электрические беспилотник вертолетного типа и конвертоплан. Об этом сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Полностью электрический беспилотник вертолетного типа должен появиться к концу 2021 года. Конвертоплан - где-то тоже в этом диапазоне", - сказал Анцев.

Он отметил, что вопрос гибридного двигателя также прорабатывается, но это - непростая тема.

"Она в себе сочетает ряд научно-технических особенностей. Аппарат получается тяжеловатый, с учетом того, что там и двигатель внутреннего сгорания, и аккумулятор. Надо найти баланс. Если найдем идеальный баланс, тогда будет", - пояснил исполнительный директор НПП "Радар ммс".

Полный текст интервью читайте в 08:30 мск на сайте ТАСС.

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