Эксперт: VR-технологии станут общеприменимой практикой в школах России через 5-10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Технологии виртуальной реальности (VR) станут общеприменимой практикой в школах России через 5-10 лет, сообщил ТАСС лидер рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

"По темпам развития и "железных" технологий, и программного обеспечения я считаю, что это более чем возможно. Я оцениваю российскую систему образования, <...> по России темпы реализации национальных проектов, по оснащению школ цифровым оборудованием, темпы разработки программного обеспечения соответствующего, по нашей программе апробации это видно, говорят о том, что пять-десять лет - это срок, когда это все будет общеприменимой практикой", - сказал Земцов.

Программа всероссийской апробации приложений виртуальной и дополненной реальности для образования призвана в масштабах всей страны оценить возможность применения виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе. Программа поддерживается Министерством просвещения Российской Федерации и направлена на решение задач, закрепленных в нацпроекте "Образование", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Уже разработаны материалы для ряда школьных предметов, пояснил собеседник.

"Сейчас из разработанных партнерских продуктов Центра НТИ есть химия, физика, математика в части тригонометрии, набор материалов по истории, английский язык, основы безопасности жизнедеятельности", - сказал Земцов.

Центр НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" создан в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в 2017 году. Одним из ведущих направлений его деятельности является применение технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе общего и среднего специального образования, апробация образовательного программного обеспечения в общеобразовательных организациях.