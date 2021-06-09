Байден отказался от дальнейшего диалога с республиканцами о развитии инфраструктуры США

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник отказался от дальнейших встреч с представителями республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США, посвященных рассмотрению планов масштабной модернизации инфраструктуры страны. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Глава государства в течение нескольких недель проводил встречи с группой сенаторов-республиканцев во главе с Шелли Мур Капито (от штата Западная Вирджиния). "За последние два дня президент разговаривал с рядом членов Палаты представителей и Сената. Сегодня [во вторник] он сообщил сенатору Капито, что последнее предложение ее группы, по его мнению, не отвечает основным потребностям нашей страны для восстановления дорог и мостов, подготовки к будущему с чистой энергией, а также создания рабочих мест. Он поблагодарил ее за усилия и честный разговор, но выразил разочарование в связи с тем, что, хотя он готов сократить свой план более чем на $1 трлн, группа республиканцев увеличила предлагаемые ими новые инвестиции всего на $150 млрд", - отметила Псаки.

По ее словам, Байден призвал сенаторов-демократов продолжать работу с республиканцами "над разработкой двухпартийного предложения, которое, как он надеется, будет в большей степени отвечать насущным потребностям страны в инфраструктуре". Во время своего европейского турне американский лидер будет общаться с сенаторами по телефону.

Как отмечает информационный портал Axios, последний телефонный разговор Байдена и Капито продлился всего несколько минут. "Хотя я ценю готовность президента Байдена уделить так много времени и усилий этим консультациям, в конечном итоге он решил не принимать очень надежный и целевой инфраструктурный пакет и прекратить наши обсуждения", - отметила сенатор в распространенном заявлении.

Байден представил 31 марта проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США объемом $2,2 трлн. По оценке президента, воплощение этого замысла стало бы "крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны". Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций.

Республиканцы заявили, что "не заинтересованы в пересмотре закона о налогообложении от 2017 года", принятого администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. Они согласились направить на программу всего $330 млрд после предложения Байдена сократить ее изначальный объем на $1 трлн.