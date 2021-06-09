В Хайкоу в январе - апреле создали в 5,5 раза больше предприятий с иностранным капиталом

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Количество вновь созданных предприятий с иностранным капиталом в китайском Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) в январе - апреле текущего года достигло 382, что на 454% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По ее данным, объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города за первые четыре месяца года составил $496 млн, что на 84,3% больше в годовом исчислении. Ключевыми направлениями для иностранных инвестиций стала сфера услуг, а также розничная торговля, венчурные инвестиционные фонды, отрасль консалтинга и исследований.

Как пишет издание, существенный прирост числа предприятий с иностранным капиталом в Хайкоу обусловлен реализацией программы строительства на острове Хайнань порта свободной торговли и продвижением ряда преференциальных политик для иностранных инвесторов.

По итогам 2020 года в Хайкоу было создано более 600 новых предприятий с иностранным капиталом. Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города достиг $1,72 млрд.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.