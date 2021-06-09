Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 19 марта

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,1% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 87,95 рубля, свидетельствуют данные площадки на 07:09 мск.

В последний раз евро находился на уровне ниже 88 рублей 19 марта этого года. Во вторник вечером евро опустился ровно до 88 рублей.

К 07:13 мск курс евро ускорил падение до уровня 87,93 рубля (-0,12%). В то же время курс доллара снижался до 72,2 рубля (-0,14%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,59%, до $72,65 за баррель, нефть сорта WTI растет на 0,6% и торгуется на уровне $70,29 за баррель.