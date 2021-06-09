Bloomberg: власти Китая могут ввести ограничения на стоимость угля

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Китайские власти рассматривают возможность введения ценовых ограничений на рынке энергетического угля в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источников, данные меры могут принять с целью снижения стоимости электроэнергии в свете ожидаемого пикового спроса на нее летом. В числе потенциальных шагов установление максимальной цены, по которой горнодобывающие компании могут продавать данный энергоноситель.

По сведениям Bloomberg, другая возможность состоит в том, чтобы ввести "лимит в размере 900 юаней ($141) или 930 юаней за тонну на базисную цену в порту Циньхуандао". Как отмечает агентство, это "повлияет на другие рынке по всей стране".

В публикации констатируется, что окончательное решение пока не приняли. Не исключено, что от введения ценовых ограничений могут отказаться.