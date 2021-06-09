Эксперты назвали самые популярные платформы для бизнеса среди предпринимателей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Топ-3 самых популярных цифровых платформ для бизнеса возглавил "Мойбизнес.рф". Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного исследовательской компанией IFORS Research в мае среди 1 тыс. предпринимателей средних и малых компаний различных отраслей, ведущих свою деятельность в России.

По данным аналитики, самые известные платформы для бизнеса по мнению предпринимателей - "Мойбизнес.рф" - 38%, на второй строчке - Бизнес-навигатор МСП-23%, замыкает тройку "Забизнес.рф" - 13%. Среди тех, кто имеет опыт использования в течение последнего года, чаще всего пользуются платформой "Мойбизнес.рф" (62%).

В целом, большинству предпринимателей практической информации в онлайн-пространстве хватает (так считают 79% МСП). Средняя оценка полезности платформ для бизнеса среди пользователей платформ - 3,7 баллов (по шкале от 1 до 5, где 5 - очень полезная платформа). Топ-3 цели, для чего бизнес использует специализированный интернет-сервис или цифровую платформу: информацию о том, как получить услугу (60%), читал новости (59%), читал аналитические статьи, получал онлайн-консультацию (соответственно 43% и 43%).

35% предпринимателей читают бизнес-новости каждый день, еще 31% - 3-4 раза в неделю. Для бизнеса МСП России на онлайн-порталах не хватает, в первую очередь: юридической информации (47%), открытых дискуссий с представителями власти (29%), обучающей информации (28%).

Предпринимателям РФ наиболее интересны следующие форматы бизнес-контента: интервью с экспертами (45%), новости (заголовки и короткие сообщения) (40%), онлайн-семинары (31%). Среди тематики контента, наиболее полезными они отметили результаты маркетинговых исследований (37%), онлайн-помощник по поиску возможной господдержки (31%), экспертная аналитика отрасли (30%).