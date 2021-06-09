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Сальвадор первым в мире легализовал биткойн как официальную валюту

Этой криптовалютой можно будет оплачивать налоги, а также приобретать товары и услуги с помощью нее
© Camilo Freedman / SOPA Images/Si via Reuters Connect

ТАСС, 9 июня. Парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым криптовалюта биткойн становится легальным платежным средством в стране. Об этом сообщается в среду в Twitter Законодательной ассамблеи.

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"62 голосами заседание законодательного собрания одобрило законопроект, в соответствии с которым Сальвадор принимает биткойн в качестве легальной валюты", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, биткойн станет самодостаточным платежным средством, с его помощью можно будет оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. В качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться доллар США.

Ранее президент страны Найиб Букеле направил в парламент соответствующий законопроект. Таким образом, Сальвадор стал первой страной в мире, которая зафиксировала за биткойном статус законного платежного средства.

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СальвадорБукеле, Найиб
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