Сальвадор первым в мире легализовал биткойн как официальную валюту

ТАСС, 9 июня. Парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым криптовалюта биткойн становится легальным платежным средством в стране. Об этом сообщается в среду в Twitter Законодательной ассамблеи.

Что будет с биткойном?

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"62 голосами заседание законодательного собрания одобрило законопроект, в соответствии с которым Сальвадор принимает биткойн в качестве легальной валюты", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, биткойн станет самодостаточным платежным средством, с его помощью можно будет оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. В качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться доллар США.

Ранее президент страны Найиб Букеле направил в парламент соответствующий законопроект. Таким образом, Сальвадор стал первой страной в мире, которая зафиксировала за биткойном статус законного платежного средства.