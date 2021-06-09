Южнокорейские курьеры объявили бессрочную забастовку

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. работников южнокорейских служб доставки начали в среду бессрочную забастовку после провала переговоров их профсоюза с правительством и логистическими фирмами. Об этом сообщило руководство профсоюза.

В начале года состоялись переговоры о сроках полной реализации принятых в январе договоренностей, в соответствии с которыми логистические компании согласились нанять дополнительных работников для сортировки посылок, чтобы освободить от этой работы курьеров. Однако фирмы требуют отсрочки в один год, что в профсоюзе считают неприемлемым.

Работники службы доставки сортируют посылки перед доставкой без дополнительной оплаты, что является основной причиной их продолжительного рабочего дня. В прошлом году в стране из-за переутомления умерли 16 курьеров.