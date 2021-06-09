Viber разработал инструменты, позволяющие жаловаться на подозрительную информацию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мессенджер Viber (дочерняя компания японской Rakuten Inc.) разработал специальные инструменты, благодаря которым пользователи могут жаловаться на подозрительную информацию и спам. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Viber Джамел Агауа.

"Могу лишь сказать, что жалоб на массовые фейковые по теме коронавируса рассылки наша служба поддержки не получала. Тем не менее, мы разработали специальные инструменты, чтобы у пользователей была возможность отправить подозрительную информацию на проверку в один клик", - сказал он.

Помимо этого, для борьбы с распространением фейков во время пандемии мессенджер запустил несколько партнерских проектов. В Viber появился чат-бот Всемирной организации здравоохранения - он предоставляет достоверные сведения о профилактике заболевания, последние новости и доступен более чем на 20 языках. "Как я упоминал выше, в России были созданы и специальные сообщества - "СтопКоронавирус.РФ" и региональных оперштабов по ситуации с коронавирусом", - напомнил Джамел Агауа.

Борьба со спамом

В целом, по словам главы компании, в какой-то момент Viber всерьез столкнулся с проблемой спама, сейчас же ситуация сильно изменилась в лучшую сторону и находится под контролем.

Viber проводит работу с брендами - отправлять сообщения пользователям имеют право исключительно верифицированные компании - партнеры Viber, при этом пользователь будет получать такие сообщения только после того, как даст на это согласие. "Подобные рассылки пользователь получает в специальной папке "Бизнес-сообщения" в разделе чатов. Наши сотрудники отслеживают результаты рассылок, и если мы видим, что от 5% до 10% людей блокируют сообщения, в течение 24 часов мы связываемся с партнером и разбираемся в причинах этого. Если же рассылку осуществляет не бренд, а единичный пользователь, наша система мониторинга блокирует для него эту возможность на некоторое время или навсегда", - поясняет Агауа.

Также Viber для защиты пользователей отправляет сообщения от неизвестных номеров в папку "Запросы на переписку" и переносятся в обычные чаты только после одобрения получателя. Кроме того, у мессенджера есть и ряд системных настроек, в которых пользователь может изменить параметры безопасности, выбрав, кто имеет право приглашать его в группы, установив дополнительную верификацию контактов, заблокировав определенные номера или отключив рекомендации.

"Последнее время участились случаи мошенничества во всех мессенджерах, особенно это касается инцидентов, когда мошенники под видом работников банков пытаются выманить деньги у пользователя. Только с начала 2021 года в Viber в России мы заблокировали уже тысячи аккаунтов, на которые жаловались наши пользователи. Российское подразделение Viber также заключило партнерское соглашение с компанией Group-IB для борьбы с возросшей мошеннической активностью. Суммарно в 2020 году на территории РФ было обнаружено более 706 мошеннических сайтов, чью деятельность практически полностью удалось прекратить - было закрыто 98% из этих ресурсов", - сообщил глава Viber.