Власти Удмуртии допускают, что засуха и майские холода могут негативно сказаться на урожае

ИЖЕВСК, 9 июня. /ТАСС/. Двухнедельная засуха и холодная погода в конце мая - начале июня могут негативно отразиться на урожае зерновых в Удмуртии. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель председателя регионального правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова.

"720 тыс. тонн мы могли бы собрать по текущему году с учетом наших посевных площадей, если бы не засуха. Сейчас нам сложно делать прогнозы, сейчас все зависит от того, как поведет себя погода", - сказала она.

Министр уточнила, что из-за двухнедельной засухи всходы не подпитываются влагой и не развиваются, особенно в южных районах республики.

По словам Абрамовой, всего в этом году аграрии Удмуртии засеяли около 279 тыс. га зерновых культур, это чуть больше, чем в прошлом году. "В прошлом году урожай зерновых составил 703 тыс. тонн в бункерном весе. И мы все равно будем стремиться к тому, чтобы в будущем собрать 1 млн тонн зерновых", - подчеркнула министр.

По данным пресс-службы Удмуртского гидрометцентра, в целом май оказался теплым месяцем, однако в начале мая в республике погода была неустойчивая, а с 22 мая на территорию региона начал поступать холодный арктический воздух. При этом осадков за месяц выпало всего 63% от нормы. В связи с продолжительным периодом сухой погоды с 19 мая и до конца месяца в республике установилась чрезвычайная пожароопасность V класса. Синоптики отмечают, что агрометеорологические условия в первой декаде мая были удовлетворительными, а во второй - малоблагоприятными для роста и развития сельскохозяйственных культур.