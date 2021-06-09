ВТБ заявил об участии в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ активно принимает участие в разработке проекта по автоматическому получению ряда социальных выплат через портал госуслуг. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ Андрей Осипов.

В среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ сообщила, что россияне смогут оформить получение ряда социальных выплат без подачи заявлений, дав соответствующее согласие на портале госуслуг и указав актуальные банковские реквизиты.

"ВТБ принимает активное участие в разработке данного проекта и будет готов предложить открыть подобный счет всем своим клиентам, как только механизм будет запущен. Для нас работа в подобных проектах и поддержка социальных категорий граждан - стратегическая задача", - сказал Осипов.

Банкир уточнил, что для всех выплат будет доступен один счет, что избавит пользователей портала от необходимости следить за несколькими финансовыми источниками. "Кроме того, в данном случае начисления будут проходить проактивно - как только у клиента, к примеру, родится ребенок, он сразу будет получать выплаты без необходимости подавать заявления", - добавил Осипов.

По данным "Известий", новая функция на госуслугах появится в рамках внедрения принципов социального казначейства, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в апреле. Глава государства тогда поручил с 2022 года предоставить гражданам возможность оформлять социальные выплаты на портале госуслуг.