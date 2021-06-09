Портфель инвестпроектов в Алтайском крае к реализации в 2021 г. превышает 200 млрд рублей

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Общий бюджет инвестпроектов, начать реализацию которых планируется в 2021 году в Алтайском крае, оценивается в 200 млрд рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства края со ссылкой на региональное Минэкономразвития.

"Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года составил 121,8 млн рублей. Доля внебюджетных инвестиций при этом составила 83,4%. Наибольший объем инвестиционных вложений, а именно более 76,4% от общего объема инвестиций, направлен в реальный сектор экономики. Если говорить об объеме капиталовложений от 200 млн рублей, то в настоящее время на территории Алтайского края реализуют или планируют до конца года начать реализацию таких инвестиционных проектов порядка 70 хозяйствующих субъектов. Их общий бюджет превышает отметку 200 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В числе наиболее финансово емких инвестпроектов там отметили освоение Корбалихинского месторождения полиметаллических руд АО "Сибирь-Полиметаллы". Кроме того, в первом полугодии в регионе планируют завершить первый этап проекта Барнаульского завода прессового оборудования по производству колесных дисков для сельскохозяйственной техники.

"Продолжает укреплять свою материально-техническую базу Алтайский завод прецизионных изделий, который сегодня является ведущей российской компанией по производству форсунок и распылителей. Осуществляются вложения в создание основных фондов в сфере биофармацевтики и агропромышленном комплексе, в том числе со стороны инорегиональных инвесторов: ГК "Черкизово", ГК "Румелко" (молочная мегаферма в Заринском районе)", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее губернатор Алтайского края в интервью ТАСС сообщал, что по итогам года в регионе ожидается рост объема инвестиций, в том числе благодаря работе по предоставлению льготного финансирования, господдержке затрат, которые инвесторы несут при реализации проектов. В числе крупных инвестпроектов он также называл освоение Корбалихинского месторождения, проекты "Алтай-кокса". Кроме того, на ПМЭФ власти региона подписали соглашение с компанией "Новые вершины", предполагающее реализацию инвестпроекта на сумму 25 млрд рублей. Инвестор планирует до 2026 года построить туркомплекс на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь".