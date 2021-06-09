Россия заняла девятое место в мире по уровню навыков в сфере технологий и бизнеса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия заняла девятое место в мире по уровню владения навыками в сфере технологий, науки о данных и бизнеса, по версии международной образовательной онлайн-платформы Coursera. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе платформы со ссылкой на исследование Global Skills Report 2021.

"Россия занимает девятое место в мире по уровню компетенций в области бизнеса, технологий и науки о данных. Для оценки уровня владения навыками в этих сферах компания исследовала данные 77 млн учащихся на платформе более чем в 100 странах мира с момента начала пандемии", - говорится в сообщении. Общий уровень владения навыками по этим трем категориям составил 93%.

По показателю "наука о данных" Россия заняла четвертое место с общим уровнем навыков 97%. Отмечается, что в данной области российские специалисты показывают высокий уровень владения математикой (99%) и статистическим программированием (100%), низкий в анализе данных - 2%. По показателю "технологии" РФ заняла девятое место с общим уровнем навыков 92%. Отечественные специалисты демонстрируют высокие результаты в области программирования (100%), работы с базами данных (98%) и веб-разработки (99%). При этом отмечаются низкие позиции в сфере безопасности информационных систем (12%), облачных технологий (22%) и компьютерных сетей (29%).

Россия заняла 24-е место с общим уровнем компетенций 79% по показателю "бизнес". В данной сфере, говорится в сообщении, самая выдающаяся бизнес-компетенция российских специалистов - управление человеческими ресурсами (100% владения навыками), но при этом россияне демонстрируют слабое владение навыками в области бухгалтерского учета (10%), предпринимательства (36%), управления финансами (36%), лидерства и управления (38%).

"Доступность различных компетенций, актуальных для современного рынка труда, в том числе необходимых для получения позиций начального уровня в цифровой индустрии, станет ключом к масштабному переобучению и ускорению восстановления экономики", - отметил генеральный директор Coursera Джефф Маджионкальда, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что данное исследование поможет проанализировать пробелы в квалификации специалистов, выходящих на рынок труда.

В исследовании Global Skills Index 2020, которое также было проведено Coursera, Россия заняла первые места в мире по уровню технологических компетенций и навыков в сфере науки о данных, девятое место в мире по уровню бизнес-навыков.