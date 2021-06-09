Города Хайкоу и Милан запустили новый грузовой рейс для доставки премиальных товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Прямой грузовой рейс заработал между Миланом и городом Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань, предназначенный для доставки на остров продукции люксовых брендов. Первый самолет с косметикой, сумками, одеждой и другими предметами роскоши приземлился в международном аэропорту Мэйлань 7 июня, сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

До запуска этого нового авиационного грузового маршрута произведенные в Италии и Швейцарии товары премиального сегмента доставлялись на Хайнань преимущественно морем или непрямыми рейсами, что занимало от 7 до 60 дней. Открытие нового маршрута сделало возможным сократить время доставки товаров до двух дней и снизить транспортные расходы.

Грузовой маршрут Милан-Хайкоу, пишет ресурс, станет не только новым прямым и быстрым каналом для продвижения торговых и других обменов между Хайнанем, Италией и другими европейскими рынками, но также будет способствовать превращению хайнаньского свободного торгового порта в глобальный центр беспошлинной торговли и потребительский хаб с премиальными товарами со всего мира.