Новым генеральным директором Ferrari станет Бенедетто Винья

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей Ferrari объявил о назначении нового генерального директора: с 1 сентября им станет 52-летний Бенедетто Винья. Об этом в среду сообщила пресс-служба автоконцерна.

В настоящее время Винья работает в итало-французской компании STMicroelectronics. Он возглавляет подразделение, занимающееся микроэлектромеханическими системами и датчиками. Как отмечают представители Ferrari, это направление бизнеса стало наиболее прибыльным для STMicroelectronics в 2020 году.

"Стать генеральным директором Ferrari - это особая честь. Мной в равной степени овладевают чувства предвкушения и ответственности", - отметил Винья. Нынешний глава автоконцерна Джон Элканн подчеркнул, что навыки нового гендиректора помогут ему укрепить мощь компании "в новой захватывающей эпохе".

В апреле представители итальянского автоконцерна объявили, что в 2025 году Ferrari собирается представить свой первый электрокар.