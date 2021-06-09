Сбербанк намерен сократить свое присутствие в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Сбербанк планирует в перспективе одного - двух лет сократить присутствие своего банковского бизнеса в европейских странах. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил первый зампредседателя правления банка Лев Хасис.

"Ввиду геополитической ситуации мы сейчас сокращаем наше присутствие как банковского бизнеса в других странах. Мы уже вышли из Турции. Мы уже сказали, что мы рассматриваем варианты, связанные с тем, как уменьшить свое присутствие в Европе. Я думаю, что [это произойдет] в перспективе одного - двух лет", - сказал он.

Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG) - банковская группа, в состав которой входят активы группы Сбербанк в Восточной и Центральной Европе. Штаб-квартира Sberbank Europe AG расположена в Вене, 100% акций группы принадлежит Сбербанку.

Sberbank Europe представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине в Сараево и Бане Луке, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.

Sberbank Europe AG вошел в состав международной группы Сбербанк в 2012 г., когда Сбербанк приобрел австрийскую банковскую группу Volksbank AG.