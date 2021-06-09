Лавров заявил, что Россия не стремится полностью отказаться от использования доллара

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия не ставит перед собой цель полностью отказаться от использования доллара. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Мы действительно хотим заниматься дедолларизацией нашей экономики, нашей финансовой системы. На днях было принято решение, согласно которому наши золотовалютные резервы больше не будут храниться в долларах, соответствующие действия уже осуществлены. Но еще раз подчеркну: это не означает, что мы отказываемся от использования доллара вообще", - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия также стремится использовать национальные валюты в двусторонних расчетах с другими странами. "Мы стремимся все больше и больше опираться на другие валюты. На национальные валюты, когда речь идет о двусторонней торговле с нашими партнерами - с Китаем, другими членами ШОС, целым рядом других стран", - констатировал министр.

В ходе Петербургского международного экономического форума министр финансов Антон Силуанов объявил, что Россия кардинально меняет структуру вложения средств ФНБ, полностью отказываясь от долларовых активов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня, а также появится возможность размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в том числе в золоте.

По мнению Лаврова, криптовалюты со временем точно будут активно использоваться в международных расчетах.

"Я думаю, неизбежно наступит то время, когда криптовалюты буду играть очень значительную роль, занимать очень значительный сегмент в международных расчетах", - сказал он.