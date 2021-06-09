Госдума приняла закон об изменении сроков внесения бюджета и бюджетных кредитах регионам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о переносе предельного срока внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября 2021 года и о предоставлении регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов РФ в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов, считают в правительстве. Соответственно, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов смогут быть заключены с надлежащей проработкой также в более ранний срок, что, в свою очередь, даст возможность для заключения контрактов до 1 января и позволит начать финансирование мероприятий с начала года.

Кроме того, принятие федерального бюджета в более ранние сроки позволит до начала финансового года выпустить все необходимые для его исполнения правовые акты, в более ранние сроки довести до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств и начать заключение государственных контрактов, а также других договоров с юридическими лицами. Для ускорения осуществления капитальных вложений исключается избыточное требование о представлении в Госдуму в составе документов и материалов к проекту бюджета информации о решениях предоставления земельных участков под строительство.

Также увеличивается срок рассмотрения Госдумой изменений в федеральный закон о бюджете РФ с 25 до 30 дней, что позволит более качественно рассматривать предлагаемые изменения.

Законом предусмотрено вступление в силу данных положений с 1 января 2022 года.

Бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты

Также закон предусматривает предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, речь идет о кредитах из бюджета РФ под не более чем 3% годовых со сроком погашения не менее чем 15 лет. Эта норма вводится в рамках исполнения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Согласно этой норме, правительству предоставляется право утверждения порядка отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет соответствующих бюджетных кредитов, а также порядка осуществления Федеральным казначейством контроля за реализацией таких проектов. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к документу, финансирование таких кредитов до 2023 года составит до 500 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных субъектами РФ бюджетных кредитов до 2029 года составит 218 млрд рублей.

Кроме того, вводится положение о контроле Счетной палатой и Федеральным казначейством соблюдения условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета бюджетные кредиты. Одновременно вносятся корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие субъектам РФ своевременно использовать предоставленные из бюджета кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов: исключаются из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, что обеспечивает целевой характер таких кредитов.

Также устанавливается возможность превышения при планировании и исполнении бюджета субъекта РФ ограничений по параметрам дефицита бюджета региона, установленных Бюджетным кодексом, на сумму бюджетных ассигнований, направленных на реализацию инфраструктурных проектов.

Закон также прописывает порядок реструктуризации ранее привлеченных регионами бюджетных кредитов.

Как подчеркнул ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, меры, предусмотренные законом, позволят регионам только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей.

Основные поправки

Поправками ко второму чтению установлено требование об обязательном согласовании с трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений порядка предоставления инфраструктурных кредитов. Правительство также будет вправе провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам.

До 1 января 2022 года приостанавливают действие положения Бюджетного кодекса РФ о том, что цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами устанавливаются федеральным законом о бюджете (в случае предоставления бюджетных кредитов для погашения долгов субъекта РФ в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов).

Закон направлен на развитие потенциала субъектов РФ

"Мы продолжаем работу над реализацией послания президента. Сегодня принят важный закон, который позволит снизить долговую нагрузку на регионы и создать дополнительные условия для их развития", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, более ранний срок внесения проекта федерального бюджета в Госдуму - до 15 сентября - ускорит доведение средств до регионов. "Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы, заключать все необходимые контракты еще до 1 января и уже с начала года начинать финансирование", - отметил он.

Володин также добавил, что "в законопроекте идет речь о замещении дорогих коммерческих кредитов дешевыми бюджетными. Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития - инфраструктурные бюджетные кредиты. За два с половиной года объем инвестиций составит не менее 500 млрд рублей".

"Президент на Петербургском форуме подчеркнул - не должно быть неперспективных регионов. Данный законопроект направлен на развитие потенциала субъектов РФ", - заключил председатель Госдумы.