Послы ЕС продлили санкции в отношении Крыма

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) в очередной раз продлил на год без обсуждения ограничительные меры в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав России, принятой в 2014 году. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"КОРЕПЕР принял решение о продлении на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя", - сообщил он. На следующей неделе это решение будет формально одобрено Советом ЕС, после чего вступит в силу.

Ограничительные меры против Крыма и его жителей были приняты Евросоюзом в июне 2014 года в рамках Стратегии ЕС по непризнанию аннексии Крыма. Эти санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать какие бы то ни было контакты с предприятиями Крыма, запрещает европейским авиакомпаниям летать в Крым, а судам - заходить в крымские порты, вводит полную торговую блокаду полуострова, а также запрещает странам ЕС давать визы жителям Крыма, получившим российские паспорта.

Этот санкционный пакет продлевается ежегодно без обсуждения, поскольку в 2014 году ЕС определил, что эти рестрикции будут оставаться в силе, пока Крым будет оставаться в составе Российской Федерации.

Этот пакет ограничительных мер - один из трех, введенных Евросоюзом против России в 2014 году. Помимо него также действует черный список физических и юридических лиц России и Украины, которых ЕС считает причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Он продлевается на 6 месяцев ежегодно в марте и сентябре. Третий пакет - это секторальные экономические санкции против ряда российских госкомпаний оборонного и нефтяного сектора, а также пяти ведущих российских банков, который продлевается также 2 раза в год в июле и январе.