Названа самая востребованная новая профессия в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Самой востребованной новой профессией в 2021 году стал врач телемедицины. Спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, свидетельствуют результаты исследования исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".

Исследование проводилось 3-8 июня 2021 года.

"В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины - спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тыс. рублей", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики (вахта - до 160 тыс. рублей) и робототехников (до 90 тыс. рублей).

Кроме того, стабильно востребованными остаются и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (от 50 тыс. рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тыс. рублей), инженера 3D-печати (от 50 тыс. рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитектора (от 90 тыс. рублей).