Дума отменила необходимость получения документа о техусловиях подключения объектов к сетям

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, отменяющий необходимость получения технических условий технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения как самостоятельного документа.

В целях исключения смешения понятий "технические условия, включаемые в градостроительный план земельного участка", и "технические условия, содержащиеся в договорах подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", в Градостроительном кодексе РФ сохраняется только термин "технические условия, содержащиеся в договорах подключения (технологического присоединения)".

В градостроительном плане земельного участка будет использоваться термин "информация о возможности подключения (технологического присоединения)". Этот перечень сведений будет включать в себя данные о максимальной нагрузке в возможных точках подключения к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию.

Градостроительный кодекс дополняется статьями, регламентирующими подключение капитальных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Технические условия такого подключения будут устанавливаться правительством, они также станут "обязательными приложениями к договорам о подключении". Технические условия будут выдаваться бесплатно в течение семи рабочих дней. Срок действия условий устанавливается владельцем сетей не менее чем на три года или не менее чем на пять лет, если речь идет о комплексном развитии территорий.

Определен перечень лиц, которые могут обратиться к правообладателю для заключения договора, а также случаев, когда договор о присоединении может быть заключен без правоустанавливающих документов на земельный участок. Так, договор на таких условиях можно будет заключить при строительстве объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Закон не распространяется на сети электроснабжения, поскольку порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к электрическим сетям устанавливается законодательством об электроэнергетике.