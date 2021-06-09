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СТМ и РЖД договорились о поставке 200 тепловозов 2ТЭ35А

Планируется, что первые два локомотива поступят в опытную эксплуатацию в следующем году

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) и ОАО "РЖД" договорились о поставке магистральных грузовых двухсекционных тепловозов 2ТЭЗ5А с асинхронным тяговым приводом с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в период жизненного цикла, следует из сообщения СТМ.

В рамках сделки предусмотрено производство и поставка 200 тепловозов 2ТЭЗ5А на период до 2031 года и строительство инфраструктуры для сервисного обслуживания на территории эксплуатации локомотивов - Дальневосточной и Восточно-Сибирской железных дорогах.


Планируется, что первые два локомотива поступят на сеть РЖД в опытную эксплуатацию в 2022 году. Серийное производство 2ТЭ35А будет осуществляться на заводе "Уральские локомотивы".

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