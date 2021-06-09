"Энел Россия" не выплатит дивиденды за 2020 год

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Акционеры "Энел России" (входит в итальянскую Enel) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, говорится в материалах компании.

Ранее сообщалось, что "Энел Россия" не планирует выплату дивидендов за 2020 год, но в 2023 году намерена выплатить около 5,2 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей придется на выплаты за 2020 год.

Акционеры компании также утвердили новый состав совета директоров. Из 11 членов шестеро были переизбраны, а пятеро вошли в совет директоров впервые.

Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет 5,6 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ч по выработке тепла. Помимо этого, компания реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).