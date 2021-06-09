Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для получающих доходы от предпринимательства

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении "ипотечных каникул" заемщикам - физическим лицам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Документ был инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

Сейчас, согласно закону, для получения "ипотечных каникул" заемщик обязан предоставить кредитору определенный перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. Документом, подтверждающим нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, является, в том числе, справка по форме 2 НДФЛ. Это условие означает, что заемщик должен быть официально трудоустроен и подтвердить снижение своего дохода справкой 2 НДФЛ, выданной работодателем.

В такой ситуации заемщик, который получает доход от предпринимательской или иной деятельности, - например, находясь в статусе самозанятого или осуществляющего деятельность на патентной системе налогообложения, - лишен права воспользоваться "ипотечными каникулами", поскольку его доходы не подтверждаются справкой 2 НДФЛ, а подтверждаются иными документами (налоговой декларацией, книгой доходов и расходов и/или иными документами).

"Ввиду указанного законодательного пробела сложилась негативная банковская практика, при которой банки отказывают гражданам, получающим доход от предпринимательской деятельности или иной деятельности, в предоставлении "ипотечных каникул", - говорится в пояснительной записке.

Принятый закон дополняет нормы закона "О потребительском кредите (займе)" положениями о том, что "в случае, если заемщик является предпринимателем или физическим лицом, осуществляющим деятельность по патентной системе налогообложения или с применением специального налогового режима "налог на профессиональный доход", предоставляются иные документы, подтверждающие наличие дохода от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Перечень таких документов определяется кредитором самостоятельно".

Принятие закона позволит воспользоваться "ипотечными каникулами" на равных и справедливых условиях для всех заемщиков - физических лиц, не только получающих доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и для граждан - заемщиков, получающих доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов, отмечают авторы документа.

Поправками, принятыми во втором чтении, расширяется понятие трудной жизненной ситуации - среди обстоятельств, признаваемый такой ситуацией, будет считаться прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости. Также уточняется перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации.