В РСТ рассчитывают, что авиасообщение с курортами Египта возобновят в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) рассчитывает, что авиарейсы на курорты Египта будут возобновлены в июле. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

"Мы буквально вчера узнали о поручении по подготовке проекта указа президента до 1 июля и возобновлении авиаперевозки на курорты Египта <...> Полеты через Каир дороже, сложнее и неудобнее. Абсолютно реально, что с 1 июля такие полетные программы, и не только из Москвы, Санкт-Петербурга, но и из регионов, будут реализованы", - сказал он, отметив, что точные даты полетов и направления будут определены "на днях".

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.

В начале сентября 2020 года авиасообщение между Египтом и Россией было возобновлено. С 1 апреля россияне могут летать Египет не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из региональных аэропортов. В настоящее время регулярные рейсы осуществляются в Каир 5 раз в неделю.