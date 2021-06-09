Минцифры будет отвечать за стимулирование спроса на российскую радиоэлектронику

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ опубликовало проект постановления правительства о внесении изменений в положение "О Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ". Документ подготовлен в целях повышения спроса на российскую гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности, программное обеспечение и услуги связи. Об этом говорится в опубликованном на портале нормативных правовых актов проекте постановления кабмина.

"Проектом постановления правительства РФ предусматривается наделение Минцифры полномочиями по содействию спросу на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, программно-аппаратные комплексы и программное обеспечение, по содействию использованию преимущественно отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения, программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения, а также иными полномочиями в части содействия развитию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию и программное обеспечение", - отмечается в документе.

Полномочия Минцифры России дополняются новыми направлениями, связанными со стимулированием спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию, программно-аппаратные комплексы и программное обеспечение, согласно поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, отметил замглавы Минцифры Андрей Заренин, слова которого передала пресс-служба министерства.

"Это не просто формальность, министерство тем самым берется за целый ряд больших и сложных задач: это и прогнозирование спроса, и выработка мер государственной поддержки радиоэлектронной отрасли, и содействие использованию преимущественно отечественной радиоэлектронной продукции", - пояснил он.

Заренин добавил, что министерство займется и вопросами повышения конкурентоспособности российской электронной продукции.

"Если же говорить о предусмотренных новыми полномочиями условиях допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд радиоэлектронной продукции, то в настоящее время они находятся на стадии разработки, вопрос необходимо проработать с участием Минпромторга России и иных заинтересованных органов", - уточнил он.