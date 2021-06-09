"Зеленые" бонды смогут выпускаться по национальным принципам устойчивого развития

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Регулирование выпуска "зеленых" облигаций будет учитывать национальную таксономию "зеленых" проектов и национальную верификацию устойчивых финансовых инструментов, которые находятся на согласовании в правительстве РФ. Соответствующий проект нормативного акта Банка России опубликован на сайте регулятора.

Действующие стандарты эмиссии предусматривают соответствие "зеленых" облигаций российских компаний международным принципам и стандартам в сфере экологии и устойчивого финансирования, таким как принципы ICMA (International Capital Market Association) или GBP (Green Bond Principles). При этом предлагаемые изменения позволят эмитентам маркировать свои облигации как "зеленые", если они направлены на финансирование проектов, являющихся "зелеными" в соответствии с российской таксономией, пояснили в ЦБ.

"Появление национальной системы верификации позволяет либерализовать условия выпуска "зеленых" и социальных облигаций. Теперь у эмитента будет право самостоятельно определить в проспекте последствия нецелевого использования привлеченных инвестиций. Право требовать выкупа или досрочного погашения облигаций перестает быть обязательным. Эмитент сможет использовать полученные от размещения облигаций денежные средства до направления их на финансирование "зеленых" проектов, предусмотрев соответствующие положения в политике по управлению денежными средствами", - рассказали там.

Изменения в стандарты эмиссии направлены на гармонизацию с международными подходами к определению облигаций устойчивого развития, например проведение верификации не только конкретного проекта, но и политики эмитента, предусматривающей подходы к выбору проектов для финансирования, в тех случаях, когда конкретный проект на предэмиссионной стадии еще не выбран, также пояснил регулятор.